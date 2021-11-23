Блокпост. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n163435-na-kreschatike-postavili-blokpost-dlya-borby-s-avtolosyami-video.html

Ракурс

В Киеве водители игнорируют превращение Бессарабского проезда в пешеходную зону, выламывают столбцы и ездят по улице.

Для борьбы с «автолосями» коммунальщики установили бетонные блоки. Об этом сообщает dtp. kiev. ua.

К таким действиям они прибегли для того, чтобы не разрешить нарушителям заезжать на улицу.

Несмотря на столбики, гости столицы и немногочисленные киевляне попадали на закрытую пешеходную зону Бессарабской площади. Проблему пытаются решить бетонными блоками. Теперь туда разве что сороковка проедет, и если возьмет разгон еще с Пушкинской, — говорится в посте.

Заметим, что с 9 ноября Бессарабский проезд стал велосипешеходной зоной. Из-за этого изменилась схема движения транспорта — от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной проезд разрешается только через улицу Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

Отметим, что в октябре на улицах с узкими тротуарами вблизи Бессарабского рынка коммунальщики начали обустраивать велодорожки на дорогах, где раньше нелегально парковали автомобили.

Напомним, ранее мы сообщали, что проезд в Киеве существенно повысят — разовый билет будет стоить 20 грн, а владельцам карты киевлянина он обойдется в 12 грн.