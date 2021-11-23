Коронавирус в Украине. Инфографика: КШЭ

https://racurs.ua/n163438-vyhod-shesti-regionov-iz-krasnoy-zony-ojidaet-kievskaya-shkola-ekonomiki-video.html

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Карантин в Украине могут ослабить — сразу несколько регионов готовятся «на выход» из «красной» зоны карантинных ограничений.

После Луганской и Львовской областей из «красной» зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области. Об этом заявила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова.

Срок пребывания области в «красной» зоне во время текущей волны COVID-19 составляет 30−35 дней. Этот срок аналогичен тому, что фиксировался весной 2020 года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко убеждает, что Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелейшей волны и не допустить введения общенационального локдауна.

Напомним, ранее мы сообщали, что из «красной» зоны эпиднебезопасности, связанной с распространением коронавируса, в ближайшее время выведут два региона Украины.