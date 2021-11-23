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Ракурс
Коронавирус в Украине. Инфографика: КШЭ

Выход шести регионов из «красной» зоны ожидает Киевская школа экономики (ВИДЕО)

23 ноя 2021, 12:11
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Карантин в Украине могут ослабить — сразу несколько регионов готовятся «на выход» из «красной» зоны карантинных ограничений.

После Луганской и Львовской областей из «красной» зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области. Об этом заявила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова.

Срок пребывания области в «красной» зоне во время текущей волны COVID-19 составляет 30−35 дней. Этот срок аналогичен тому, что фиксировался весной 2020 года.

Коронавирус в Украине. Инфографика: КШЭ

Коронавирус в Украине. Инфографика: КШЭ


Коронавирус в Украине. Инфографика: КШЭМинистр здравоохранения Виктор Ляшко убеждает, что Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелейшей волны и не допустить введения общенационального локдауна.

Напомним, ранее мы сообщали, что из «красной» зоны эпиднебезопасности, связанной с распространением коронавируса, в ближайшее время выведут два региона Украины.

Источник: Ракурс


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