ВСУ на Донбассе впервые применили ракетный комплекс Javelin. Фото: thedefensepost.com

https://racurs.ua/n163439-vsu-na-donbasse-vpervye-primenili-raketnyy-kompleks-javelin.html

Ракурс

На Донбассе украинские военные применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом заявил в интервью Military Times начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а позже подтвердил нардеп от «Слуги народа» Игорь Копытин.

Да, это правда. Наши воины использовали его во время боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, — написал нардеп.

Он также подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою землю, как сочтет нужным — в частности с применением Javelin, беспилотников Bayraktar или другого оружия, которое есть у Вооруженных сил Украины.

Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс, принят на вооружение в 1996 году. Он успешно применялся в Ираке.

Оружие предназначено для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

Напомним, что 27 октября украинские воины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск.

В Генштабе ВСУ сообщили, что с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ООС вблизи Гранитного, в результате чего были ранены двое военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

Оккупанты не отреагировали на ноту прекратить огонь и после этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен «Байрактар».