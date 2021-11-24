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Ракурс
«Байрактары» и «Джавелины» испытали во время учений Вооруженные силы

«Байрактары» и «Джавелины» испытали во время учений Вооруженные силы (ФОТО)

24 ноя 2021, 10:35
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели на полигоне Широкое поле в Николаевской области военные учения.

23 ноября украинские военные иcпытали беспилотники «Байрактар» ​​и противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ.

Инструкторско-методические занятия провели в рамках подведения итогов деятельности ВСУ за 2021 год. На мероприятии присутствовал Алексей Резников, недавно назначенный новым министром обороны Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ, была отработана «новая тактика их применения в боевых условиях», которую продемонстрировали командирам бригад и полков. Эту тактику отработали с учетом опыта боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины провела учения, во время которых отработали удары по противнику на земле. Самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям и отработали также воздушные бои.


Напомним, на Донбассе украинские военные применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Оружие предназначено для поражения бронетехники и низколетящих целей: вертолетов, беспилотников и заходящих на посадку винтомоторных самолетов.

Источник: Ракурс


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