Митинг антиваксов в Киеве. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n163486-miting-antivaksov-i-gololedica-ogranichat-dvijenie-transporta-po-kievu.html

Ракурс

Движение транспорта в центре Киева сегодня, 24 ноября, ограничит массовая акция, организованная антивакцинаторами.

Именно поэтому с 10.30 до 17.00 в столице ограничат движение на ряде улиц. В частности, на улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади), на Крещатике и Европейской площади. Также это касается бульвара Тараса Шевченко до перекрестка с улицей Владимирской) и улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской). Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Ранее в Telegram-каналах появились призывы прийти 24 ноября на 10.00 под здание Верховной Рады на акцию протеста против вакцинации. Один из проводников Добровольческого движения ОУН заявлял, что митинг состоится против «так называемой вакцинации» и «медицинского принуждения прививаться».

Кроме того, нелегко управлять автомобилем в Киеве будет из-за гололеда. Засыпать мокрым снегом столицу и область начало 23 ноября, но уже под утро 24 ноября снег начал таять, образуя на дорогах каток. Коммунальщики обрабатывали мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами еще до начала осадков.

Напомним, 3 ноября противники вакцинации уже собирались под стенами парламента и требовали отменить карантинные правила и выступали против прививок. Также митингующие блокировали движение транспорта по центральным улицам города.