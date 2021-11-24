10° мороза и снег – Карпаты готовятся к зиме. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n163485-10-moroza-i-sneg-karpaty-gotovyatsya-k-zime-foto.html

Ракурс

Погода в Украине становится все холоднее — в Карпатах температура воздуха составляет -10°С.

24 ноября на горе Поп Иван Черногорский лежит снег, ветер западный, 7−10 м/с. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

По данным синоптиков, 25−26 ноября в Украине будет переменная облачность и без осадков. Только на крайнем западе днем ​​26 ноября пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром в южной части и Карпатах местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 7−12 м/с, 26 ноября в северных, центральных и южных областях местами порывы 15−20 м/с.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине 24 ноября будет преобладать холодная и солнечная, без осадков. На юге и востоке Украины температура будет достигать +7° выше нуля.