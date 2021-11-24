Украина начала спецоперацию на границе с Беларусью

https://racurs.ua/n163484-ukraina-nachala-specoperaciu-na-granice-s-belarusu.html

Ракурс

Государственная пограничная служба Украины 24 ноября приступила к спецоперации.

На границе с Республикой Беларусь МВД начало совместную специальную пограничную операцию «Полесье».

Она координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

В пресс-службе МВД сообщили, что главная задача мероприятия — не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания в Украину. Для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.

С 24 ноября контроль за режимом государственной границы будет осуществляться усиленными пограничными нарядами. Одновременно МВД готово увеличить силы и средства на возможных направлениях прорыва групп незаконных мигрантов.

В охране границы будут активно применять для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Вдоль украинско-белорусского участка госграницы МВД выставит дополнительные контрольные посты на автомобильных дорогах.

В приграничье начинаются также проверки автобусных и железнодорожных станций, активная работа с местным населением.

Все эти меры — ответ Киева на атаку мигрантами по Евросоюзу. В ноябре тысячи граждан Ирака, Сирии, других стран Ближнего Востока попытались при поддержке белорусских силовиков перейти границу Польши. На границе произошли столкновения.

После двух телефонных разговоров и. о канцлера Германии Ангелы Меркель с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко часть мигрантов вернулась на самолетах домой, другая продолжает пребывать в Беларуси.