Україна почала спецоперацію на кордоні з Білоруссю

https://racurs.ua/ua/n163484-ukrayina-pochala-specoperaciu-na-kordoni-z-bilorussu.html

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Державна прикордонна служба України 24 листопада розпочала спецоперацію.

На кордоні з Республікою Білорусь МВС розпочало спільну спеціальну прикордонну операцію «Полісся».

Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

У прес-службі МВС повідомили, що головне завдання заходу — не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну. Для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.

З 24 листопада контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься посиленими прикордонними нарядами. Одночасно МВС готове збільшити сили та засоби на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

В охороні кордону активно застосовуватимуть для патрулювання і моніторингу авіацію, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Вздовж українсько-білоруської ділянки держкордону МВС виставить додаткові контрольні пости на автомобільних дорогах та патрулюватиме основні шляхи, що прямують до державного кордону.

У прикордонні розпочинаються перевірки автобусних та залізничних станцій, активна робота з місцевим населенням.

Усі ці заходи — відповідь Києва на атаку мігрантами по Єворсоюзу. У листопаді тисячі громадян Іраку, Сирії, інших країн Близького Сходу спробували за підтримки білоруських силовиків перейти кордон Польщі. На кордоні сталися сутички.

Після двох телефонних розмов в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком частина мігрантів повернулася літаками додому, інша продовжує перебувати у Білорусі.