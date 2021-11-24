Винищувач астероїдів. NASA та SpaceХ запустили апарат для захисту Землі

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Ракурс

NASA та SpaceХ проведуть випробування космічного корабля для захисту Землі від астероїдів.

Уранці 24 листопада в Каліфорнії відбувся запуск ракети Falcon 9, яка виведе на орбіту апарат DART. Він призначений для зміни траєкторії польоту астероїда після зіткнення.

Це перша космічна місія із оборони Землі NASA і перший запуск для SpaceX за межі земної орбіти.

За розрахунками NASA, після відокремлення від ракети-носія DART розгорне сонячні батареї і почне зближення з подвійним астероїдом Дідімос — Діморфос. Корабель має зіткнутися з Діморфосом на швидкості близько 24 тис. км/год восени 2022 року. Внаслідок цього зіткнення орбіта 160-метрового Діморфоса, що обертається навколо Дідімоса, повинна буде відхилитися.

Зіткнення буде майже лобовим. Воно має перевести астероїд на нижчу орбіту. У такий спосіб вчені вперше в історії перевірять можливість зміни траєкторії космічного тіла на випадок, якщо в майбутньому якийсь астероїд чи комета загрожуватимуть Землі зіткненням.

Раніше вчені прорахували, що падіння астероїда розміром понад 1 км матиме глобальні наслідки для земної цивілізації. Існує 1% ймовірності, що у найближчі 100 років Земля «наштовхнеться» на 100-метровий астероїд.