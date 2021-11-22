NASA оголосило конкурс зі створення ядерних реакторів для Місяця

https://racurs.ua/ua/n163392-yaderni-reaktory-dlya-misyacya-nasa-ogolosylo-konkurs.html

Ракурс

NASA планує створення ядерного реактора для Місяця й шукає ідеї для реалізації цього проекту.

Агентство домовилося про співпрацю з Національною лабораторією Міністерства енергетики США в Айдахо, щоб до кінця десятиліття створити незалежне від Сонця джерело енергії для живлення місячних поселень, повідомляє видання Phys.org.

NASA та провідна федеральна лабораторія ядерних досліджень США оголосили конкурс на пропозиції щодо створення відповідної системи електропостачання. Моделі реактора, які розглядатимуть, повинні мати:

активну зону, що працює на урані;

систему перетворення ядерної енергії в електрику;

систему керування температурою для охолодження реактора;

систему розподілення енергії.

Реактор має забезпечувати безперервну генерацію електроенергії потужністю щонайменше 40 кіловат протягом 110 років.

Забезпечення надійної високопотужної системи на Місяці є важливим наступним кроком у дослідженні космосу людиною, і його досягнення в наших руках, — наголошує керівник проекту Себастьян Корбізьєро.



Планується, що реактор буде збудований на Землі, а вже згодом відправлений на Місяць.

Джерело: Phys.org