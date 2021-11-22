NASA объявило конкурс по созданию ядерных реакторов для Луны

https://racurs.ua/n163392-yadernye-reaktory-dlya-luny-nasa-obyavilo-konkurs.html

Ракурс

NASA планирует создание ядерного реактора для Луны и ищет идеи для реализации этого проекта.

Агентство договорилось о сотрудничестве с Национальной лабораторией Министерства энергетики США в Айдахо, чтобы к концу десятилетия создать независимый от Солнца источник энергии для питания лунных поселений, сообщает издание Phys.org.

NASA и ведущая федеральная лаборатория ядерных исследований США объявили конкурс на предложения по созданию соответствующей системы электроснабжения. Рассматриваемые модели реактора должны иметь:

активную зону, работающую на уране;

систему превращения ядерной энергии в электричество;

систему управления температурой для охлаждения реактора;

систему распределения энергии

Реактор должен обеспечивать непрерывную генерацию электроэнергии мощностью не менее 40 киловатт в течение 110 лет.

Обеспечение надежной высокомощной системы на Луне является важным следующим шагом в исследовании космоса человеком и его достижение в наших руках, — подчеркивает руководитель проекта Себастьян Корбизьеро.



Планируется, что реактор будет построен на Земле, а уже впоследствии отправлен на Луну.

Источник: Phys.org