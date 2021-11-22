Цензура від Зеленського – ОП вказував телеканалу «Дом», як писати новини. Фото: EPA

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Цензура повертається в українські ЗМІ. Колишні працівники телеканалу «Дом» заявили, що отримували вказівки про «правильне оформлення» новин від Офісу президента.

Журналістів також сварили за те, що вони «подали перемогу не як перемогу», однак подібні повідомлення згодом видалялися з робочих чатів. Про це пише «Українська правда».

Комунікацію між керівництвом та працівниками проводила Ксенія Герасименко, яка «завзято» вказувала на «помилки» журналістів та редакторів.

Як пише видання, вказівки також надходили від Максима Кречетова, колишнього співробітника директорату інформаційної політики Офісу президента.

У коментарі УП він підтвердив, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але запевняє, що їздив лише за тим, щоб «дізнатися державну позицію з тих чи інших питань».

Колишні працівники стверджують, що частина вказівок з «правильного оформлення» новин була у письмовій формі та мала чіткий характер.

Наприклад, фронт треба було називати лише «лінією розмежування», а бойовиків — «незаконними збройними формуваннями». Не можна було використовувати слова «війна», «конфлікт», «ворог».

Журналісти мали постійно згадувати в новинах президента Володимира Зеленського, Офіс президента, програму «Велике будівництво», кредити «5−7−9%".

Також потрібно було позитивно відгукуватись про тогочасного очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. А от згадувати про лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка суворо заборонялося.

Керівництво каналу «Дом» спершу погодилось письмово відповісти на запит УП. Але, отримавши запитання, назвало їх «провокаційними» та не знайшло на них часу. Імена колишніх працівників, з якими говорило видання, змінені на їхнє прохання.

Нагадаємо, дивитися «Дом» можна на вільних територіях України через супутник та в інтернет. Він поступово набуває статусу «всеукраїнського російськомовного державного телеканалу».

Джерело: «Українська правда»