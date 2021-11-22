Цензура от Зеленского – ОП указывал телеканалу «Дом», как писать новости. Фото: EPA

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Ракурс

Цензура возвращается в украинские СМИ. Бывшие работники телеканала «Дом» заявили, что получали указания о «правильном оформлении» новостей от Офиса президента.

Журналистов также ругали за то, что они «неправильно писали о победах», однако подобные сообщения впоследствии удалялись из рабочих чатов. Об этом пишет «Украинская правда».

Коммуникацию между руководством и работниками проводила Ксения Герасименко, которая «упорно» указывала на «ошибки» журналистов и редакторов.

Как пишет издание, указания также поступали от Максима Кречетова, бывшего сотрудника директората информационной политики Офиса президента.

В комментарии УП он подтвердил, что за время работы на канале был частым гостем Банковой, но уверяет, что ездил только за тем, чтобы «узнать государственную позицию по тем или иным вопросам».

Бывшие работники утверждают, что часть указаний о «правильном оформлении» новостей была в письменной форме и носила четкий характер.

К примеру, фронт нужно было называть только «линией разграничения», а боевиков — «незаконными вооруженными формированиями». Нельзя было использовать слова «война», «конфликт», «враг».

Журналисты должны постоянно упоминать в новостях президента Владимира Зеленского, Офис президента, программу «Большое строительство», кредиты «5−7−9%".

Также нужно было положительно отзываться о тогдашнем руководителе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. А вот вспоминать о лидере «Европейской солидарности» Петре Порошенко строго запрещалось.

Руководство канала «Дом» сначала согласилось в письменном виде ответить на запрос УП. Но, получив вопросы, назвало их «провокационными» и не нашло времени ответить. Имена бывших работников, с которыми говорило издание, изменены по их просьбе.

Напомним, смотреть «Дом» можно на свободных территориях Украины через спутник и интернет. Он постепенно приобретает статус всеукраинского русскоязычного государственного телеканала.

Источник: «Украинская правда»