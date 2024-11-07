Владимир Зеленский в Будапеште. Фото: ОП

https://racurs.ua/n201005-zelenskiy-sdelal-vajnye-zayavleniya-po-itogam-sammita-v-budapeshte.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський дав прес-конференцію за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті.

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Зокрема, він прокоментував обіцянку обраного президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Він вірить, що американський лідер хоче принести мир на українську землю. Про це з Трампом він ще не говорив. Виступ глави держави транслювався на його сторінці у Facebook.

Я впевнений, що швидке закінчення війни — це втрати… якщо це просто швидко, то це втрати для України. Я просто по-іншому поки що не розумію, як це. Може, ми чогось не знаємо, не бачимо. Так буває. Треба трішечки часу, — заявив він.

Також Зеленський зазначив, що двостороння угода з Угорщиною не підписана, через відсутність пункту про підтримку вступу України до НАТО.

Обидві сторони. Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка, — наголосив він.

Президент також розповів, що кількість північнокорейських військових у війні з Україною збільшиться, якщо не буде політичного тиску на країну-агресора росію.

Додав, що є дуже небезпечна риторика серед деяких партнерів типу «спочатку припинення вогню, а потім ми побачимо».

Зеленський резюмував, що за результатами саміту Європейської політичної спільноти є позитивні рішення щодо військового посилення України.

Нагадаємо, 7 листопада на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті майже 50 лідерів країн ЄС домовилися закликали майбутнього президента США продовжувати підтримувати Україну. Також вони попросять Трампа уникати торгівельних воєн та утриматися від порушення світового порядку.