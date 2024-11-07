Саміт у Будапешті. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n201001-ievropeyski-lidery-domovylysya-zaklykaty-trampa-pidtrymuvaty-ukrayinu.html

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Європейські лідери домовилися закликати Дональда Трампа зберегти підтримку України.

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На саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті у четвер, 7 листопада, майже 50 лідерів країн ЄС домовилися закликали майбутнього президента США продовжувати підтримувати Україну. Також вони попросять Трампа уникати торгівельних воєн та утриматися від порушення світового порядку. Про це повідомило агентство Reuters.

Зокрема, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що тепер Європейський Союз має об'єднатись, бо жодна держава-член ЄС самостійно не може впоратися з майбутніми викликами.

Голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що «довіряє американському суспільству».

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що стурбований перспективою торгової війни.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що війну в Україні треба розглядати як проблему, що виходить за межі Європи. А партнерство країни-агресора рф з Північною Кореєю він назвав загрозою не лише для Європи, а й для Сполучених Штатів.

За інформацією Reuters, на саміті в Будапешті низка європейських лідерів заявили, що з нетерпінням чекають на співпрацю з Трампом. Дехто ж відкрито висловлював занепокоєння.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Володимир Зеленський звернувся до саміту Європейської політичної спільноти, що відбувається в Будапешті. Глава держави заявив, що концепція «мир завдяки силі» вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність і зараз вона необхідна знову.

Джерело: Reuters