Ford влетів у бензовоз на Бориспільській трасі і згорів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163390-ford-vletiv-u-benzovoz-na-boryspilskiy-trasi-i-zgoriv-video.htmlРакурс
ДТП з потерпілими сталася 22 листопада на Бориспільській трасі. «Форд» по дорозі у бік Борисполя влетів у бензовоз.
Одразу же після ДТП авто почало палати. На допомогу кинулися інші водії з вогнегасниками.
Аварія сталася за невідомих поки причин. Водія та пасажира Ford у важкому стані забрали до лікарні, а на трасі до Борисполя спостерігається затор.
За 10 місяців 2021 року в Україні зареєстрували майже 11 тис. кримінальних проваджень за ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Про це на виїзному засіданні комітету Ради з питань правоохоронної діяльності повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
З летальними наслідками — 1 тис. 844, це за 10 місяців, ми прекрасно розуміємо, що на кінець року ця цифра буде більшою. Хто в нас «чемпіони» по областях, по країні? На першому місці залишається Дніпропетровська, причому і з ДТП із загиблими, і з ДТП із загиблими пішоходами. На другому місці — Львівська, на третьому — Харківська, і на четвертому Київська, — сказала Венедіктова.
Генпрокурор назвала причини смерртелльних ДТП: перевищення безпечної швидкості (більше тисячі загиблих), порушення правил маневрування, на третьому — виїзд на смугу зустрічного руху і на четвертому — перехід пішоходів у невстановленому місці.