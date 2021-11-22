Ford влетел в бензовоз на Бориспольской трассе и сгорел, фото - Патрульная полиция

https://racurs.ua/n163390-ford-vletel-v-benzovoz-na-borispolskoy-trasse-i-sgorel-video.html

Ракурс

ДТП с пострадавшими произошло 22 ноября на Бориспольской трассе. «Форд» по дороге в сторону Борисполя влетел в бензовоз.

Сразу же после ДТП авто начало гореть. На помощь бросились другие водители с огнетушителями.

Авария произошла по неизвестным пока причинам. Водителя и пассажира Ford в тяжелом состоянии забрали в больницу, а на трассе в Борисполь наблюдается пробка.

За 10 месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали около 11 тыс. уголовных производств по ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Об этом на выездном заседании комитета Совета по вопросам правоохранительной деятельности сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

С летальным исходом — 1 тыс. 844, это за 10 месяцев. Мы прекрасно понимаем, что к концу года эта цифра будет больше. Кто у нас «чемпионы» по областям? На первом месте остается Днепропетровская область, причем и по ДТП с погибшими, и по ДТП с погибшими пешеходами. На втором месте — Львовская, на третьем — Харьковская, и на четвертом — Киевская, — сказала Венедиктова.

Генпрокурор назвала причины смертельных ДТП: превышение безопасной скорости (более тысячи погибших), нарушение правил маневрирования, на третьем — выезд на полосу встречного движения и на четвертом — переход пешеходов в неустановленном месте.