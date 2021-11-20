Маршрутка сбила женщин на «зебре» во Львове, водитель тянул погибшую 5 км

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Ракурс

Жуткое ДТП произошло утром 20 ноября во Львове.

На перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы в центре столицы Галиции 47-летний водитель маршрутного такси сбил двух женщин, переходивших улицу по «зебре».

«БАЗ» поворачивал с улицы Дорошенко на проспект Свободы и наехал на женщин. Одну из них удар отбросил в сторону на проезжую часть, другую автобус тянул до конечной остановки, поскольку водитель скрылся с места ДТП.

67-летняя женщина в больнице, а 48-летняя из-за травм скончалась.

Патрульные обнаружили маршуртку в конечной улице Джорджа Вашингтона. Рядом нашли тело женщины, на которую был совершен наезд в центре. Автобус протащил зацепившуюся за кузов женщину с места ДТП. На маршуртке стражи порядка заметили характерные для ДТП повреждения переднего бампера. Отметим, что от улицы Вашингтона до места аварии более 5 км.

Полиция задержала водителя, следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.