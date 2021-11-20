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Ракурс
«Укрзализныця» ускоряет 50 поездов

«Укрзализныця» ускоряет 50 поездов (ГРАФИК)

20 ноя 2021, 12:45
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«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда нового графика движения. В нем перевозчик запустит 19 пар новых поездов, а 49 будут ускорены.

График заработает с 12 декабря.

«Укрзализныця» создает 29 новых сообщений для областных и региональных центров. Новация повлияет и на перевозку пассажиров по популярным туристическим направлениям.

Госмонополист, в частности, ускоряет следующие поезда:

  • № 13/14 Киев — Солотвино — из Киева будет ехать быстрее на 3 часа 16 мин и на 2 часа 20 мин обратно;
  • № 77/78 Харьков — Мариуполь — из Харькова будет ехать на 2 часа 5 мин быстрее и на 3 часа 29 мин обратно;
  • № 84/83 Киев — Мариуполь — из Киева будет ехать на 2 ч 13 мин быстрее и на 1 ч 24 мин быстрее обратно;
  • № 108/107 Одесса — Ужгород — из Одессы будет доставаться на 1 ч 15 мин быстрее и на 1 ч 29 мин обратно;
  • № 145/146 Киев — Измаил — из Киева будет ехать быстрее на 49 мин и на 1 ч 2 мин обратно.

В новом графике появились семь рейсов в лыжный курорт «Буковель».

Речь идет о таких поездах:


  • № 5/6 Мариуполь — Рахов;
  • № 15/16 Харьков — Рахов;
  • № 55/56 Киев — Рахов;
  • № 95/96 Киев — Рахов;
  • № 25/26 Одесса — Рахов;
  • № 125/126 Николаев — Рахов;
  • № 130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).

Маршрут поезда Мариуполь — Рахов стал новым самым длинным в стране. Он будет преодолевать 1 тыс. 806 км. Жители Мариуполя смогут за 21 час добраться до Львова (в альтернативном маршруте было 29 часов).

Билеты на эти и другие поезда можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте и чат-ботах «Укрзализныци».

Источник: Ракурс


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