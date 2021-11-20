День ЛГБТ отметили на украинской станции в Антарктиде (ФОТО)

https://racurs.ua/n163333-den-lgbt-otmetili-na-ukrainskoy-stancii-v-antarktide-foto.html

Ракурс

На полярных станциях разных стран мира в Антарктиде 18 ноября отметили день PolarPride.

Впервые этот день полярники отметили в 2020 году с участием представителей 49 стран. В этот день участники экспедиций в своих соцсетях публикуют фото и новости, в которых напоминают о важности уважения к ЛГБТ-сообществу.

В этом году к акции присоединились и украинские ученые. Биолог 26-й украинской антарктической экспедиции Оксана Савенко написала о важности события вместе с Вадимом Ткаченко.

Мы с радостью присоединились к этому событию, поскольку считаем важным поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, работающих в полярных регионах, или тех, которые только надеются попасть в следующие экспедиции, чтобы внести свой вклад в полярные исследования, — написала Савенко на своей странице в Фейсбук.

Она опубликовала совместное фото с Ткаченко и добавила, что для всех людей должны быть равны возможности для участия в полярных исследованиях.

Биолог рассказала, что в экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский" на протяжении многих лет не включали женщин.