Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
День ЛГБТ отметили на украинской станции в Антарктиде (ФОТО)

День ЛГБТ отметили на украинской станции в Антарктиде (ФОТО)

20 ноя 2021, 12:21
999

На полярных станциях разных стран мира в Антарктиде 18 ноября отметили день PolarPride.

Впервые этот день полярники отметили в 2020 году с участием представителей 49 стран. В этот день участники экспедиций в своих соцсетях публикуют фото и новости, в которых напоминают о важности уважения к ЛГБТ-сообществу.

В этом году к акции присоединились и украинские ученые. Биолог 26-й украинской антарктической экспедиции Оксана Савенко написала о важности события вместе с Вадимом Ткаченко.

Мы с радостью присоединились к этому событию, поскольку считаем важным поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, работающих в полярных регионах, или тех, которые только надеются попасть в следующие экспедиции, чтобы внести свой вклад в полярные исследования, — написала Савенко на своей странице в Фейсбук.

Она опубликовала совместное фото с Ткаченко и добавила, что для всех людей должны быть равны возможности для участия в полярных исследованиях.

День ЛГБТ отметили на украинской станции в Антарктиде, фото - А.Савенко

Биолог рассказала, что в экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский" на протяжении многих лет не включали женщин.

Надеемся, что сексуальная ориентация никогда больше не станет критерием для отбора участников украинских антарктических экспедиций, — написала Савенко.


День ЛГБТ отметили в Антарктиде

День ЛГБТ отметили в Антарктиде

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров