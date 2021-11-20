День ЛГБТ відзначили на українській станції в Антарктиді

https://racurs.ua/ua/n163333-den-lgbt-vidznachyly-na-ukrayinskiy-stanciyi-v-antarktydi-foto.html

Ракурс

На полярних станціях різних країн світу в Антарктиді 18 листопада відзначили день PolarPride.

Вперше цей день полярники відзначили у 2020 році за участю представників з 49 країн. Цього дня учасники експедицій у своїх соцмережах публікують фото і новини, у яких нагадують про важливість поваги до ЛГБТ-спільноти.

Цьогоріч до акції приєдналися й українські науковці. Біолог 26-ї української антарктичної експедиції Оксана Савенко написала про важливість події разом із Вадимом Ткаченком.

Ми з радістю долучилися до цієї події, адже вважаємо важливим підтримати представників ЛГБТ-спільноти, які працюють у полярних регіонах, або тільки сподіваються потрапити до наступних експедицій та зробити свій внесок у полярні дослідження, — написала Савенко на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона опублікувала спільне фото із Ткаченком і додала, що для усіх людей мають бути рівні можливості щодо участі у полярних дослідженнях.

Біолог розповіла, що до експедиції на станцію «Академік Вернадський» упродовж багатьох років не включали жінок.