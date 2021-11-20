День ЛГБТ відзначили на українській станції в Антарктиді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163333-den-lgbt-vidznachyly-na-ukrayinskiy-stanciyi-v-antarktydi-foto.htmlРакурс
На полярних станціях різних країн світу в Антарктиді 18 листопада відзначили день PolarPride.
Вперше цей день полярники відзначили у 2020 році за участю представників з 49 країн. Цього дня учасники експедицій у своїх соцмережах публікують фото і новини, у яких нагадують про важливість поваги до ЛГБТ-спільноти.
Цьогоріч до акції приєдналися й українські науковці. Біолог 26-ї української антарктичної експедиції Оксана Савенко написала про важливість події разом із Вадимом Ткаченком.
Ми з радістю долучилися до цієї події, адже вважаємо важливим підтримати представників ЛГБТ-спільноти, які працюють у полярних регіонах, або тільки сподіваються потрапити до наступних експедицій та зробити свій внесок у полярні дослідження, — написала Савенко на своїй сторінці у Фейсбук.
Вона опублікувала спільне фото із Ткаченком і додала, що для усіх людей мають бути рівні можливості щодо участі у полярних дослідженнях.
Біолог розповіла, що до експедиції на станцію «Академік Вернадський» упродовж багатьох років не включали жінок.
Сподіваємося, що сексуальна орієнтація також ніколи більше не стане критерієм для відбору учасників українських антарктичних експедицій, — написала Савенко.