Форсаж і «свічка» - на Волині МіГ-29 епічно пройшов на малій висоті

https://racurs.ua/ua/n163332-forsaj-i-svichka-na-volyni-mig-29-epichno-proyshov-na-maliy-vysoti-video.html

Ракурс

Легкий фронтовий винищувач МіГ-29 зі складу 204-ї Севастопольської бригади показав фігуру вищого пілотажу під час тренувального польоту на Волині.

На відео, яке зняв авіаблогер Віктор Михайлов, МіГ-29 робить на фоні заходу сонця прохід на малій висоті та високій швидкості над злітно-посадковою смугою аеродрому Мирне. При цьому в літака був увімкнений режим повного форсажу двигунів. Після прольоту над смугою винищувач здійснив майже вертикальний набір висоти і здійснив так звану «свічку».

Відео зняли на фоні заходу сонця.

Режим повного форсажа — це надзвичайний режим роботи авіаційного турбореактивного двигуна, при якому у спеціальну форсажну камеру згоряння, яка розташована за основною камерою згоряння та турбіною, подається додаткове пальне, що призводить до різкого збільшення тяги двигуна.

Такий режим використовується завичай на тих режимах польоту, коли льотчику треба швидко збільшити швидкість чи висоту польоту літака.

Ввімкнення форсажу супроводжується появою ефектного факела полум’я довжиною декілька метрів, який виходить із сопла двигуна.