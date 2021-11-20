Форсаж и «свеча» — на Волыни МиГ-29 эпично пролетел на малой высоте (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n163332-forsaj-i-svecha-na-volyni-mig-29-epichno-proletel-na-maloy-vysote-video.html

Ракурс

Легкий фронтовой истребитель МиГ-29 из состава 204-й Севастопольской бригады показал фигуру высшего пилотажа во время тренировочного полета на Волыни.

На видео, снятом авиаблогером Виктором Михайловым, МиГ-29 делает на фоне заката проход на малой высоте и высокой скорости над взлетно-посадочной полосой аэродрома Мирное. При этом в самолете был включен режим полного форсажа двигателей. После пролета над полосой истребитель сделал вертикальный набор высоты и совершил так называемую «свечу».

Видео сняли на фоне заката.

Режим полного форсажа — это чрезвычайный режим работы авиационного турбореактивного двигателя, при котором в специальную форсажную камеру сгорания, расположенную за основной камерой сгорания и турбиной, подается дополнительное горючее, что приводит к резкому увеличению тяги двигателя.

Такой режим используется обычно в тех режимах полета, когда летчику нужно быстро увеличить скорость или высоту полета самолета.

Включение форсажа сопровождается появлением эффектного факела пламени длиной в несколько метров, выходящего из сопла двигателя.