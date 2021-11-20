«Укрзалізниця» прискорює 50 поїздів

https://racurs.ua/ua/n163334-ukrzaliznycya-pryskoruie-50-poyizdiv-grafik.html

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«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди нового графіка руху. У ньому перевізник запустить 19 пар нових поїздів, а 49 будуть прискорені.

Графік запрацює з 12 грудня.

«Укрзалізниця» створює 29 нових сполучень для обласних та регіональних центрів. Новація вплине й на сполучення з популярними туристичними напрямками.

Держмонополіст, зокрема, прискорює такі поїзди:

№ 13/14 Київ — Солотвино — з Києва буде діставатись швидше на 3 год 16 хв і на 2 год 20 хв зворотно;

№ 77/78 Харків — Маріуполь — з Харкова буде діставатись на 2 год 5 хв швидше і на 3 год 29 хв зворотно;

№ 84/83 Київ — Маріуполь — з Києва буде діставатись на 2 год 13 хв швидше і на 1 год 24 хв швидше зворотно;

№ 108/107 Одеса — Ужгород — з Одеси буде діставатись на 1 год 15 хв швидше і на 1 год 29 хв зворотно;

№ 145/146 Київ — Ізмаїл — з Києва буде діставатись швидше на 49 хв і на 1 год 2 хв зворотно.

В новому графіку з’явилися сім рейсів до лижного курорту «Буковель».

Йдеться про такі потїзди:

№ 5/6 Маріуполь — Рахів;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 55/56 Київ — Рахів;

№ 95/96 Київ — Рахів;

№ 25/26 Одеса — Рахів;

№ 125/126 Миколаїв — Рахів;

№ 130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).

Маршрут поїзда сполученням Маріуполь — Рахів став новим найдовшим у країні. Він долатиме 1 тис. 806 кілометрів. Жителі Маріуполя зможуть за 21 год дістатися до Львова (в альтернативному маршруті було 29 год).

Квитки на ці та інші потяги вже можна придбати в касах вокзалів, на сайті і чат-ботах «Укрзалізниці».