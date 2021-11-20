Маршрутка збила жінок на «зебрі» у Львові, водій тягнув загиблу 5 км (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n163335-marshrutka-zbyla-jinok-na-zebri-vodiy-tyagnuv-zagyblu-cherez-piv-lvova-video.htmlРакурс
Моторошна ДТП сталася уранці 20 листопада у Львові.
На перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у середмісті столиці Галичини 47-річний водій маршрутного таксі збив двох жінок, які переходили вулицю по «зебрі».
«БАЗ» повертав з вулиці Дорошенка на проспект Свободи і наїхав на жінок. Одну з них удар відкинув убік на проїжджу частину, іншу автобус волік до кінцевої зупинки, оскільки водій втік з місця ДТП
67-річна жінка в лікарні, а 48-річна внаслідок травм померла.
Патрульні виявили маршуртку у кінцевій на вулиці Джорджа Вашингтона. Поряд знайшли тіло жінки, на яку було скоєно наїзд у центрі. Автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП. На маршуртці правоохоронці помітили характерні для ДТП пошкодження переднього бампера. Відзначимо, що від вулиці Вашингтона до місця аварії понад 5 км.
Поліція затримала водія, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.