Маршрутка збила жінок на “зебрі”, водій тягнув загиблу через пів-Львова

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Ракурс

Моторошна ДТП сталася уранці 20 листопада у Львові.

На перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи у середмісті столиці Галичини 47-річний водій маршрутного таксі збив двох жінок, які переходили вулицю по «зебрі».

«БАЗ» повертав з вулиці Дорошенка на проспект Свободи і наїхав на жінок. Одну з них удар відкинув убік на проїжджу частину, іншу автобус волік до кінцевої зупинки, оскільки водій втік з місця ДТП

67-річна жінка в лікарні, а 48-річна внаслідок травм померла.

Патрульні виявили маршуртку у кінцевій на вулиці Джорджа Вашингтона. Поряд знайшли тіло жінки, на яку було скоєно наїзд у центрі. Автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП. На маршуртці правоохоронці помітили характерні для ДТП пошкодження переднього бампера. Відзначимо, що від вулиці Вашингтона до місця аварії понад 5 км.

Поліція затримала водія, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.