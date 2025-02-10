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Ракурс
В ДТП с участием автобуса в Гватемале погиб 51 человек

В ДТП с участием автобуса в Гватемале погиб 51 человек (ФОТО)

10 фев 2025, 19:59
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Число жертв автобусної аварії у столиці Гватемали зростає.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пожежну службу столиці Гватемали. За її даними, вже знайдено тіла 36 чоловіків та 15 жінок.

Аварія сталася уранці в понеділок, 10 лютого. Пасажирський автобус, який прямував до столиці, місто Гватемала, із населеного пункту Сан-Агустін-Акасагуастлан, упав з автомобільного мосту в яр.

Щільно заповнений автобус їхав міжміським маршрутом по жвавому шосе, впав з автомобільного мосту з висоти 20 метрів. Міст перетинав дорогу та струмок.

На знімках, опублікованих пожежною службою у соцмережах, видно, що автобус частково затоплено водою, а довкола лежать тіла жертв.

Президент Бернардо Аревало оголосив у країні триденну національну жалобу.

Источник: Ракурс


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