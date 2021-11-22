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Ракурс
Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

Аваков, Гройсман, Шустер і Гордон взялися за зброю — дивне фото екс-міністра МВС

22 лис 2021, 11:55
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Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, не припиняє дивувати своїми фото та загадковими натяками.

Цього разу у соцмережах він опублікував світлину зі зброєю. Разом з Аваковим на фото позували екс-очільник Кабміну Володимир Гройсман, журналісти Савік Шустер та Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський.

Так-так, це саме те, про що ви подумали, — написав Аваков.


Нагадаємо, екс-міністр внутрішніх справ розповів про створення нової політичної платформи, яка допоможе українським політикам сісти за стіл переговорів і «домовитися». За словами Авакова, він симпатизує проекту колишнього глави Кабміну Володимира Гройсмана.

Також колишній глава МВС дав інтерв’ю, в якому звинуватив команду Зеленського в непрофесійності, а деякі її дії назвав «феноменальним ідіотизмом». Він заявив, що владі бракує балансу, а все управління державою зав’язане на Офісі президента.

Джерело: Ракурс


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