Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n163389-avakov-groysman-shuster-i-gordon-vzyalysya-za-zbrou-dyvne-foto-eks-ministra-mvs.html

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Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, не припиняє дивувати своїми фото та загадковими натяками.

Цього разу у соцмережах він опублікував світлину зі зброєю. Разом з Аваковим на фото позували екс-очільник Кабміну Володимир Гройсман, журналісти Савік Шустер та Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський.

Так-так, це саме те, про що ви подумали, — написав Аваков.

Нагадаємо, екс-міністр внутрішніх справ розповів про створення нової політичної платформи, яка допоможе українським політикам сісти за стіл переговорів і «домовитися». За словами Авакова, він симпатизує проекту колишнього глави Кабміну Володимира Гройсмана.

Також колишній глава МВС дав інтерв’ю, в якому звинуватив команду Зеленського в непрофесійності, а деякі її дії назвав «феноменальним ідіотизмом». Він заявив, що владі бракує балансу, а все управління державою зав’язане на Офісі президента.