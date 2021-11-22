Арсен Аваков. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n163389-avakov-groysman-i-shuster-vzyalis-za-orujie-strannoe-foto-eks-ministra-mvd.html

Ракурс

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, не перестает удивлять своими фото и загадочными намеками.

На этот раз в соцсетях он опубликовал снимок с оружием. Вместе с Аваковым на фото позировали экс-глава Кабмина Владимир Гройсман, журналисты Савик Шустер и Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский.

Да-да, это именно то, о чем вы подумали, — написал Аваков.

Скорее всего, фото сделано на острове Тракай в Литве. 19−20 ноября в Вильнюсе проходила конференция Future of Democracy. По крайней мере, один из фигурантов фото, Савик Шустер, сообщал, что посетит это мероприятие.

Напомним, экс-министр внутренних дел, рассказал о создании новой политической платформы, который поможет украинским политикам сесть за стол переговоров и «договориться». По словам Авакова, он симпатизирует проекту бывшего главы Кабмина Владимира Гройсмана.

Также бывший глава МВД дал интервью, в котором обвинил команду Зеленского в непрофессионализме, а некоторые ее действия назвал «феноменальным идиотизмом». Он заявил, что властям не хватает баланса, а все управление государством связано с Офисом президента.