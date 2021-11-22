Во время акции у здания Офиса президента, фото: «Друзья Динамо»

https://racurs.ua/n163388-byvshiy-berkut-vozglavlyal-silovikov-na-akcii-pod-op-kommentariy-policii.html

Ракурс

В полиции опровергают распространенную в СМИ информацию о том, что Руслан Цикалюк, во время Революции достоинства являвшийся командиром полка автотранспортной роты «Беркута», руководил спецназовцами во время акции у здания Офиса президента вчера, 21 ноября.

В ведомстве утверждают, что Цикалюка уволили из полиции еще более двух месяцев назад. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой полиции Киева.

Приказ об увольнении издан 15 сентября 2021 года за подписью начальника полиции Киева Ивана Выговского, — отмечается в сообщении.

Соответственно, во время вчерашних мероприятий он не присутствовал среди правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и мирное проведение акции, — добавляют в полиции.

В полиции отмечают, что Цикалюку в начале ноября 2021 года было уведомлено о подозрении за превышение служебных полномочий во время разгона митингующих на Майдане в ноябре 2013 года.

Ранее в СМИ со ссылкой на пост в соцсети Фейсбук журналистки Татьяны Безрук появилась информация, что командир полка полиции особого назначения Цикалюк якобы до сих пор руководит правоохранителями во время акций протеста. Впоследствии этот пост стал недоступным, а некоторые СМИ удалили новость, сделанную по словам журналистки.