Каналы Коломойского и Ахметова сцепились из-за рейтинга своих ток-шоу

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Программа телеканала «1+1″ „Право на власть“ обвинила „Свободу слова Савика Шустера“ в манипулировании статистическими показателями просмотра телепередачи.

На канале, принадлежащем Игорю Коломойскому, опровергли заявления представителей ТВ-канала Рината Ахметова о четырехкратном преимуществе в просмотрах программы „Свобода слова Савика Шустера“ над шоу „Право на власть“.

На странице „плюсов“ в Фейсбук заявили, что в октябре-ноябре средний охват одного эпизода „Право на власть“ составил 2,6 млн зрителей на ТВ и в YouTube ТСН, а охват эпизода „Свобода слова Савика Шустера“ на соответствующих ресурсах ТРК „Украина“ составила 3,2 млн.

В заявлении „Право на власть“ говорится, что эта программа имела средний охват 0,5 млн, а шоу Шустера» — только 0,3 млн зрителей.

Во время эфира 20 ноября журналист и телеведущий Шустер назвал провал спецоперации задержания «вагнеровцев» «началом конца» для действующих украинских властей.

Также ведущий сравнил власть с ребенком, «в руках которого граната», и раскритиковал его из-за «отказа объяснить народу, за что погибают люди».

Кроме того, Шустер отметил, что руководство страны было избрано «от противного», а не из-за определенных профессиональных качеств.

Напомним, в последнем эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак, ссылаясь на указание президента Зеленского, поручил перенести финальный этап спецоперации по поимке «вагнеровцев». При этом на этот эфир был приглашен как руководитель ОП, так и глава государства, однако прийти в студию Шустера они отказались.

21 ноября после окончания марша, посвященного годовщине начала Евромайдана, участники мероприятия потребовали увольнения Ермака до 1 декабря. Если это не произойдет, демонстранты обещают начать бессрочную акцию за отставку президента.