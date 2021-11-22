Канали Коломойського і Ахметова зчепилися через рейтинг своїх ток-шоу

https://racurs.ua/ua/n163387-kanaly-kolomoyskogo-i-ahmetova-zchepylysya-cherez-reytyng-svoyih-tok-shou.html

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Програма телеканалу «1+1″ „Право на владу“ звинуватила „Свободу слова Савіка Шустера“ у маніпулюванні статистичними показниками перегляду телепередачі.

На каналі, що належить Ігорю Коломойському заперечили заявам представників ТБ-каналу Ріната Ахметова про чотирикратну перевагу у переглядах програми „Свобода слова Савіка Шустера“ над шоу „Право на владу“.

На сторінці „плюсів“ у Фейсбук заявили, що у жовтні-листопаді середнє охоплення одного епізоду „Право на владу“ склало 2,6 млн глядачів на ТБ та в YouTube ТСН, а охоплення епізоду „Свобода слова Савіка Шустера“ на відповідних ресурсах ТРК „Україна“ склало 3,2 млн.

У заяві „Право на владу“ йдеться про те, що ця програма мала середнє охоплення 0,5 млн, а шоу Шустера» — тільки 0,3 млн. глядачів.

Під час ефіру 20 листопада журналіст і телеведучий Шустер назвав провал спецоперації затримання «вагнерівців» «початком кінця» для чинної української влади.

Також ведучий порівняв владу з дитиною, «в руках якої граната», і розкритикував її через «відмову пояснити народу, за що гинуть люди».

Крім цього, Шустер зазначив, що чинне керівництво країни було обрано «від супротивного», а не за певні професійні якості.

Нагадаємо, в останньому ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера» екс-глава Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак, посилаючись на вказівку президента Зеленського, доручив перенести фінальний етап спецоперації з упіймання «вагнерівців». При цьому на цей ефір було запрошено як керівника ОП, так і голову держави, проте прийти в студію Шустера вони відмовилися.

21 листопада після закінчення маршу, присвяченого річниці початку Євромайдану, учасники заходу вимагали звільнення Єрмака до 1 грудня. Якщо цього не станеться, демонстранти обіцяють розпочати безстрокову акцію за відставку президента.