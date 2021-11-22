Під час акції біля будівлі Офісу президента, фото: «Друзі Динамо»

https://racurs.ua/ua/n163388-kolyshniy-berkut-ocholuvav-sylovykiv-na-akciyi-pid-op-komentar-policiyi.html

Ракурс

У поліції спростовують поширену у ЗМІ інформацію про те, що Руслан Цикалюк, який під час Революції гідності був командиром полку автотранспортної роти «Беркута», керував спецпризначенцями під час акції біля будівлі Офісу президента вчора, 21 листопада.

У відомстві стверджують, що Цикалюка звільнили з поліції ще понад два місяці тому. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою поліції Києва.

Наказ про звільнення виданий 15 вересня 2021 року за підписом начальника поліції Києва Івана Вигівського, — наголошується в повідомленні.

Відповідно до цього, під час вчорашніх заходів він не був присутній серед правоохоронців, які забезпечили правопорядок і мирне проведення акції, — додають у поліції.

У поліції зазначають, що Цикалюку на початку листопада 2021 року було повідомлено про підозру за перевищення службових повноважень під час розгону мітингувальників на Майдані в листопаді 2013 року.

Раніше у ЗМІ з посиланням на пост у соцмережі Фейсбук журналістки Тетяни Безрук з’явилася інформація, що командир полку поліції особливого призначення Цикалюк нібито досі керує правоохоронцями під час акцій протесту. Згодом цей пост став недоступним, а деякі ЗМІ видалили новину, зроблену зі слів журналістки.