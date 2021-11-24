Як кава впливає на розвиток хвороби Альцгеймера, розповіли вчені. Фото: ukr.media

https://racurs.ua/ua/n163482-yak-kava-vplyvaie-na-rozvytok-hvoroby-alcgeymera-rozpovily-vcheni.html

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Вплив кави на розвиток хвороби Альцгеймера вивчали австралійські вчені. З’ясувалося, що у тих, хто щодня п'є каву, ризик розвитку когнітивних порушень із віком нижчий.

Це пов’язано з тим, що в мозку повільніше накопичуються амілоїдні білки. Результати опубліковані у журналі Frontiers of Aging Neuroscience.

Аналізуючи дані масштабного дослідження, яке проводилося протягом десяти років, фахівці встановили зв’язок між напоєм та кількома важливими маркерами, пов’язаними з хворобою Альцгеймера.

Ми виявили, що учасники з більшим споживанням кави мали нижчий ризик розвитку легких когнітивних порушень, які часто передували хворобі Альцгеймера, і самій хворобі Альцгеймера, — зазначили вчені.

Результати показали, що у любителі напою з часом стають менше схильними до змін у ділянках мозку, що відповідають за виконавчі функції, такі як планування, самоконтроль та увага.

Кава може бути особливо корисною людям похилого віку, які схильні до ризику зниження когнітивних функцій, але не мають жодних симптомів, — розповіли експерти.

Автори не ставили своїм завданням визначення оптимальної щоденної дози, але, на думку дослідників, дві чашки на день точно не зашкодять.

Нагадаємо, зупинити розвиток хвороби Альцгеймера, якщо стимулювати нейрони сонного центру — так званого ретикулярного ядра таламуса.

Джерело: Frontiers of Aging Neuroscience