Как кофе влияет на развитие болезни Альцгеймера, рассказали ученые

Как кофе влияет на развитие болезни Альцгеймера, рассказали ученыеhttps://racurs.ua/n163482-kak-kofe-vliyaet-na-razvitie-bolezni-alcgeymera-rasskazali-uchenye.htmlРакурс
Влияния кофе на развития болезни Альцгеймера изучали австралийские ученые. Выяснилось, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, риск развития когнитивных нарушений с возрастом ниже.
Это связано с тем, что в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки. Результаты опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.
Анализируя данные крупного исследования, проводимого в течение десяти лет, специалисты установили связь между напитком и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.
Мы обнаружили, что участники с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера, — отметили ученые.
Результаты показали, что у любителей напитка со временем меньше подвержены изменениям области мозга, отвечающие за исполнительные функции, такие как планирование, самоконтроль и внимание.
Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов, — рассказали эксперты.
Авторы не ставили своей задачей определение оптимальной ежедневной дозы, но, по мнению исследователей, две чашки в день точно не повредят.
Напомним, остановить развитие болезни Альцгеймера, если простимулировать нейроны сонного центра — так называемого ретикулярного ядра таламуса.
Источник: Frontiers of Aging Neuroscience