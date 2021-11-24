Как кофе влияет на развитие болезни Альцгеймера, рассказали ученые. Фото: ukr.media

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Влияния кофе на развития болезни Альцгеймера изучали австралийские ученые. Выяснилось, что у тех, кто ежедневно пьет кофе, риск развития когнитивных нарушений с возрастом ниже.

Это связано с тем, что в мозге медленнее накапливаются амилоидные белки. Результаты опубликованы в журнале Frontiers of Aging Neuroscience.

Анализируя данные крупного исследования, проводимого в течение десяти лет, специалисты установили связь между напитком и несколькими важными маркерами, связанными с болезнью Альцгеймера.

Мы обнаружили, что участники с более высоким потреблением кофе имели более низкий риск развития легких когнитивных нарушений, часто предшествующих болезни Альцгеймера, и самой болезни Альцгеймера, — отметили ученые.

Результаты показали, что у любителей напитка со временем меньше подвержены изменениям области мозга, отвечающие за исполнительные функции, такие как планирование, самоконтроль и внимание.

Кофе может быть особенно полезен пожилым людям, которые подвержены риску снижения когнитивных функций, но не имеют никаких симптомов, — рассказали эксперты.

Авторы не ставили своей задачей определение оптимальной ежедневной дозы, но, по мнению исследователей, две чашки в день точно не повредят.

Напомним, остановить развитие болезни Альцгеймера, если простимулировать нейроны сонного центра — так называемого ретикулярного ядра таламуса.

Источник: Frontiers of Aging Neuroscience