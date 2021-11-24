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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Майже 600 українців померли від коронавірусу за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n163481-mayje-600-ukrayinciv-pomerly-vid-koronavirusu-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 23 листопада, інфікував 14 тис. 325 українців, серед них 1 тис. 183 дитини та 287 медпрацівників.
Від ускладнень хвороби померли 595 людей, госпіталізовано 4 тис. 77 осіб. Одужали від коронавірусу 29 тис. 44 українці. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 3 млн 367 тис. 461 особа;
- одужало — 2 млн 825 тис. 641 особа;
- летальних випадків — 82 тис. 913;
- проведено ПЛР-тестувань — 15 млн 648 тис. 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 743), Полтавській (1 тис. 60), Донецькій (948), Запорізькій (906) і Хмельницькій (808) областях.
Нагадаємо, незабаром на українців чекає нова хвиля захворювання. У 2022 році ситуація з коронавірусом залежатиме від COVID- спалаху в Європі. Також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.
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