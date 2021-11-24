Чи пройшла Україна пік смертності від COVID-19 – дані вчених

https://racurs.ua/ua/n163480-chy-proyshla-ukrayina-pik-smertnosti-vid-covid-19-dani-vchenyh.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад, а кількість смертей від ускладнень хвороби зменшується. За даними українських вчених, пік смертності в Україні пройдено.

Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей. Про це повідомили у прес-службі Національної академії наук.

В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. У порівнянні з піковими значеннями кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових хворих поменшало на 30%.

Також на 19% поменшало зайнятих ліжок у лікарнях, а добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність — на 9%.

Найпізніше було пройдено пік смертності: 8−12 листопада. Загальна смертність від причин, пов’язаних із COVID-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від COVID-19.

Оцінка ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій склала від 84% до 92% для повної вакцинації.

Нагадаємо, незабаром на українців чекає нова хвиля захворювання. У 2022 році ситуація з коронавірусом залежатиме від COVID- спалаху в Європі. Також вплинуть й карантинні обмеження, які діятимуть у нашій країні.