Прошла ли Украина пик смертности от COVID-19 – данные ученых

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Коронавирус в Украине пошел на спад, а количество смертей от осложнений болезни уменьшается. По данным украинских ученых, пик смертности в Украине пройден.

Снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной Академии наук.

В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. По сравнению с пиковыми значениями количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых больных уменьшилось на 30%.

Также на 19% уменьшилось количество занятых коек в больницах, а суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность — на 9%.

Позднее всего был пройден пик смертности: 8−12 ноября. Общая смертность от причин, связанных с COVID-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от COVID-19.

Оценка эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации для отдельных возрастных категорий составила от 84% до 92% для полной вакцинации

Напомним, вскоре украинцев ждет новая волна заболевания. В 2022 году ситуация с коронавирусом будет зависеть от COVID-вспышки в Европе. Также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стране.