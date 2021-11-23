Как организм человека борется с COVID-19, выяснили ученые. Фото: apteka-ds

https://racurs.ua/n163443-ne-tolko-vakcinaciya-kak-organizm-cheloveka-boretsya-s-covid-19-vyyasnili-uchenye.html

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Коронавирус в мире активно распространяется, а ученые продолжают исследовать SARS-CoV-2.

Швейцарские исследователи установили, что иммунные реакции против других коронавирусов человека, которые вызывают обычную простуду, также обеспечивают некоторую защиту от SARS-CoV-2. Об этом говорится в релизе Института медицинской вирусологии Цюрихского университета.

Ученые использовали специально разработанную методику тестирования, чтобы проанализировать количество различных антител против четырех других коронавирусов человека, циркулирующих в сыворотке крови 825 доноров.

Установлено, что у тех, кто заразился SARS-CoV-2, было более низкое количество антител к коронавирусу простуды. Кроме того, инфицированные SARS-CoV-2 с высоким уровнем антител к «безвредным» коронавирусам реже госпитализировались.

По мнению ученых, перекрестно-реактивный защитный эффект основан не только на антителах, но и на Т-клетках. Однако для более эффективной защиты от SARS-CoV-2 ученые советуют пройти вакцинацию от коронавируса.

Напомним, ученые из Норвегии, Исландии, Финляндии и США выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 внедряется в процесс аутофагии и «прячется» в поврежденных клетках иммунитета.