Як організм людини бореться з COVID-19, з’ясували вчені. Фото: apteka-ds

https://racurs.ua/ua/n163443-ne-tilky-vakcynaciya-yak-organizm-ludyny-boretsya-z-covid-19-z-yasuvaly-vcheni.html

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Коронавірус у світі активно поширюється, а вчені продовжують вивчати SARS-CoV-2.

Швейцарські науковці встановили, що імунні реакції проти інших коронавірусів людини, які викликають звичайну застуду, також забезпечують певний захист від SARS-CoV-2. Про це йдеться в релізі Інституту медичної вірусології Цюріхського університету.

Вчені використали спеціально розроблену методику тестування, щоб проаналізувати кількість різних антитіл проти чотирьох інших коронавірусів людини, що циркулювали у сироватці крові 825 донорів.

З’ясувалося, що люди, які заразилися SARS-CoV-2, мали нижчу кількість антитіл до коронавірусу застуди. Крім того, інфіковані SARS-CoV-2 з високим рівнем антитіл до «нешкідливих» коронавірусів рідше госпіталізувалися.

На думку вчених, перехресно-реактивний захисний ефект ґрунтується не лише на антитілах, але й на Т-клітинах. Однак для ефективнішого захисту від SARS-CoV-2 вчені радять пройти вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, вчені з Норвегії, Ісландії, Фінляндії та США з’ясували, що коронавірус SARS-CoV2 впроваджується в процес аутофагії та «ховається» в пошкоджених клітинах імунітету.