Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Сніг. Фото: Хартія

Перший сніг у житті побачили мігранти на кордоні Польщі і Білорусі (ВІДЕО)

23 лис 2021, 12:42
999

Сніг на кордоні Польщі та Білорусі вперше в житті побачили мігранти з Іраку. У вівторок, 23 листопада, замело пункт пропуску «Брузги» (з польського боку «Кузниця»).

В Іраку сніг випадав лише двічі за 100 років спостережень. Про це повідомляє «Хартия'97».

Зауважимо, що в Іраку останній зареєстрований снігопад у місті спостерігався у 2008 році, але він був короткочасним та сніг не затримався на землі. Молоді та літні іракці зазначають, що бачать сніг у Багдаді вперше.

За даними Іракського метеорологічного центру, хвиля холодної погоди прийшла з Європи. Сніг також покрив священне місто Кербела, яке приваблює паломників з усього світу. Снігопад частіше спостерігається в північній частині Іраку, у південних та центральних районах країни — рідкісне явище.

За даними прикордонної служби Польщі, на польсько-білоруському кордоні зафіксували 174 спроби нелегального перетину. Територію намагалися перетнути 50 агресивно налаштованих іноземців.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусна хвороба COVID-19 призвела до госпіталізації близько сотні мігрантів із логістичного центру «Брузги» на білорусько-польському кордоні.

Джерело: Хартия'97

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів