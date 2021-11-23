Сніг. Фото: Хартія

https://racurs.ua/ua/n163442-pershyy-snig-u-jytti-pobachyly-na-kordoni-polschi-i-bilorusi-migranty-video.html

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Сніг на кордоні Польщі та Білорусі вперше в житті побачили мігранти з Іраку. У вівторок, 23 листопада, замело пункт пропуску «Брузги» (з польського боку «Кузниця»).

В Іраку сніг випадав лише двічі за 100 років спостережень. Про це повідомляє «Хартия'97».

Зауважимо, що в Іраку останній зареєстрований снігопад у місті спостерігався у 2008 році, але він був короткочасним та сніг не затримався на землі. Молоді та літні іракці зазначають, що бачать сніг у Багдаді вперше.

За даними Іракського метеорологічного центру, хвиля холодної погоди прийшла з Європи. Сніг також покрив священне місто Кербела, яке приваблює паломників з усього світу. Снігопад частіше спостерігається в північній частині Іраку, у південних та центральних районах країни — рідкісне явище.

За даними прикордонної служби Польщі, на польсько-білоруському кордоні зафіксували 174 спроби нелегального перетину. Територію намагалися перетнути 50 агресивно налаштованих іноземців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірусна хвороба COVID-19 призвела до госпіталізації близько сотні мігрантів із логістичного центру «Брузги» на білорусько-польському кордоні.

Джерело: Хартия'97