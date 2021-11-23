Як папараці переслідували колишню дівчину принца Гаррі, розповів детектив

Челсі Дейві та принц Гаррі, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n163441-yak-paparaci-peresliduvaly-kolyshnu-divchynu-prynca-garri-rozpoviv-detektyv.html

Ракурс

Британський приватний детектив Гевін Берроуз, який виступає свідком у кількох позовах проти бульварних видань News of the World та Sun, публічно вибачився за те, що стежив за колишньою дівчиною принца Гаррі Челсі Дейві в ті роки, коли вона зустрічалася з принцом.

За словами Берроуза, журналісти цих видань і він сам на початку цього століття поводилися абсолютно аморально щодо принців Гаррі та Вільяма — синів загиблої у 1997 році принцеси Діани, повідомляє BBC.

Берроуз був одним із детективів, яких наймали британські бульварні видання. Він стверджує, що коли у 2000 році почав працювати на News of the World, з двох синів Діани видання більше цікавилося саме принцом Гаррі.

Як пояснили мені пара редакторів, Гаррі по суті став новою Діаною, — зазначив Берроуз.

За словами детектива, редактори видання пояснювали це тим, що газета з фото Гаррі на першій сторінці продавалася набагато краще, ніж із фотографією Вільяма.

Коли Гаррі у 2004 році почав зустрічатися з Челсі Дейві, дівчина мимоволі стала для бульварної преси каналом здобуття інформації, зазначає Берроуз.

Часто зламували її голосову пошту, багато стежили за її телефонами, за її комунікацією. Адже Челсі хвалилася подругам перед зустрічами з ним, — зазначив він.

Також детективи намагалися отримати інформацію про здоров’я Дейві, її колишніх бойфрендів, та про її навчання.

У них взагалі немає поняття про те, що морально, а що — ні, — говорить Берроуз про таблоїди того часу.

За словами детектива, тепер він шкодує те, що належав до групи людей, яка фактично позбавила Гаррі нормального життя підлітка.

Зазначається, що видавці відкидають принаймні частину тверджень Берроуза, а їхню правдивість ще перевірить суд.

News of the World була недільною газетою з найбільшим тиражем у Великій Британії. У 2011 році, після серії скандалів щодо способів здобуття інформації газетою, власники вирішили її закрити.

Джерело: BBC