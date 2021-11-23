Как папарацци преследовали бывшую девушку принца Гарри, рассказал детектив

Челси Дэйви и принц Гарри, фото: BBC

https://racurs.ua/n163441-kak-paparacci-presledovali-byvshuu-devushku-princa-garri-rasskazal-detektiv.html

Ракурс

Британский частный детектив Гэвин Берроуз, выступающий свидетелем в нескольких исках против бульварных изданий News of the World и Sun, публично извинился за то, что следил за бывшей девушкой принца Гарри Челси Дэйви в те годы, когда она встречалась с принцем.

По словам Берроуза, журналисты этих изданий и он сам в начале этого века вели себя совершенно аморально в отношении принцев Гарри и Уильяма — сыновей погибшей в 1997 году принцессы Дианы, сообщает BBC.

Берроуз был одним из детективов, которых нанимали британские бульварные издания. Он утверждает, что когда в 2000 году начал работать на News of the World, из двух сыновей Дианы издание больше интересовалось именно принцем Гарри.

Как объяснили мне пара редакторов, Гарри по сути стал новой Дианой, — отметил Берроуз.

По словам детектива, редакторы издания объясняли это тем, что газета с фото Гарри на первой странице продавалась гораздо лучше, чем с фотографией Уильяма.

Когда Гарри в 2004 году стал встречаться с Челси Дэйви, девушка невольно стала для бульварной прессы каналом получения информации, отмечает Берроуз.

Часто взламывали ее голосовую почту, многие следили за ее телефонами, за ее коммуникацией. Ведь Челси хвасталась подругам перед встречами с ним, — отметил он.

Также детективы пытались получить информацию о здоровье Дэйви, ее бывших бойфрендах и об ее учебе.

У них вообще нет понятия о том, что морально, а что нет, — говорит Берроуз о таблоидах того времени.

По словам детектива, теперь он жалеет, что принадлежал к группе людей, фактически лишившей Гарри нормальной жизни подростка.

Отмечается, что издатели отвергают по крайней мере часть утверждений Берроуза, а их правдивость еще проверит суд.

News of the World была воскресной газетой с наибольшим тиражом в Великобритании. В 2011 году, после серии скандалов о способах получения информации газетой, владельцы решили ее закрыть.

Источник: BBC