Ахметов выключил свет Антикоррупционному суду

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Компания Рината Ахметова оставила без электроэнергии Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда Украины.

Утром «ДТЭК Киевские электросети», подчиненная холдингу Ахметова, сообщила суду, что выключает электроэнергию ориентировочно до 19.00. При этом отключение назвали плановым, сообщает Центр противодействия коррупции.

В суде заявили, что об отключениях их не предупредили, а все запланированные на 23 ноября заседания придется перенести. По этому поводу в ВАКС распространили официальное сообщение.

Между тем 1 декабря в 14.00 в Апелляционной палате ВАКС должно состояться рассмотрение апелляции на решение судьи первой инстанции ВАКС Екатерины Широкой не возобновлять расследование схемы «Роттердам+". Среди фигурантов производства — два топ-менеджера ДТЭК. Главным бенефициаром схемы СМИ называют Ахметова.

В Центре противодействия коррупции считают, что у Апелляционной палаты ВАКС есть все основания возобновить расследование.

В декабре 2020 года старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко заявил, что досудебное расследование не смогло установить наличие убытков из-за действия формулы «Роттердам+".

В НАБУ считали, что у следствия были экспертные заключения, свидетельствующие о причинении почти 40 млрд грн убытков народу Украины. В ведомстве считали, что доминирующая позиция компаний группы-инициатора введения «Роттердам+" на рынке угля (86% добычи) и на рынке тепловой генерации (70%) создавала риск диктата цен и непрозрачности ценообразования.

Экспертиза свидетельствовала о как минимум 18,87 млрд грн убытков вследствие действия формулы «Роттердам+" в 2016—2017 годах.

В ноябре 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела «Роттердам+". Дело закрыли в августе из-за отсутствия состава преступления. В сентябре ВАКС еще раз признал закрытие дела «Роттердам +" законным, но 27 октября пересмотрел решение и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

13 октября 2021 года следственный судья ВАКС Широкая отказалась возобновлять дело по «формуле Роттердам+". В 2021 году постановление о закрытии дважды отменял и.о. руководителя Антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.