Ахметов вимкнув світло Антикорупційному суду, колаж - Центр журрозслідувань

https://racurs.ua/ua/n163440-ahmetov-vymknuv-svitlo-antykorupciynomu-sudu.html

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Компанія Ріната Ахметова залишила без електроенергії Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду України.

Уранці «ДТЕК Київські електромережі», яка підпорядкована холдингу Ахметова, повідомила суд, що вимикає електроенергію орієнтовно до 19.00. При цьому відключення назвали плановим, повідомляє Центр протидії корупції.

У суді ж заявили, що про відключення їх не попередили, а усі заплановані на 23 листопада засідання доведеться перенести. З цього приводу у ВАКС розповсюдили офіційне повідомлення.

Тим часом 1 грудня о 14.00 в Апеляційній палаті ВАКС має відбутися розгляд апеляції на рішення судді першої інстанції ВАКС Катерини Широкої не відновлювати розслідування схеми «Роттердам+". Серед фігурантів провадження — двоє топ-менеджерів ДТЕК. Головним вигодонабувачем схеми ЗМІ вважають Ріната Ахметова.

У Центрі протидії корупції вважають, що Апеляційна палата ВАКС має всі підстави відновити розслідування.

У грудні 2020 року старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко заявив, що досудове розслідування не змогло встановити збитків від дії формули «Роттердам+". В НАБУ нагадали, що слідство має дослідження, експертні висновки, які свідчать про заподіяння майже 40 млрд грн збитків народу України.

Домінуюча позиція компаній групи-ініціатора запровадження «Роттердам+" на ринку вугілля (86% видобутку) та на ринку теплової генерації (70%) створила ризик диктату цін і непрозорості ціноутворення, а не прогнозовані та не понесені витрати на транспортування враховані у ціні на електроенергію неправомірно.

Експертиза засвідчила завдання щонайменше 18,87 млрд грн збитків внаслідок дії формули «Роттердам+" у 2016−2017 роках.

У листопаді 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи «Роттердам+". Справу закрили у серпні через відсутність складу злочину.

ВАКС визнав закриття справи «Роттердам+" законним, але 27 жовтня переглянув рішення і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

13 жовтня 2021 року слідча суддя ВАКС Катерина Широка відмовилася поновлювати справу щодо «формули Роттердам+".

У 2021 році постанову про закриття двічі скасовував в.о. керівника Антикорупційної прокуратури Максим Грищук.