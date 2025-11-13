Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суд арештував ще одного фігуранта справи про корупцію в енергетиці, фото: «Укрінформ»

​​Операція «Мідас» — суд арештував працівниць «бек-офісу»

13 лис 2025, 11:01
999

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одній з фігуранток справи про корупцію в енергетиці Людмилі Зоріній.

Про це повідомляє видання «Цензор.НЕТ».

Сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в розмірі 15 млн 140 тис. грн, оскільки вважає, що Зоріна може впливати на свідків, а також спотворювати та знищувати докази.

Інфографіка: «Схеми»

ВАКС вирішив арештувати Зоріну до 8 січня 2026 року із можливістю застави в розмірі 12 млн грн.

За даними слідства, вона була працівницею так званого «бек-офісу».

Під час обшуків у неї виявили понад 105 тис. дол. та авто вартістю понад 1 млн грн.

Зазначається, що Зоріна звернулася до суду з проханням надати їй можливість не перебувати під арештом, а «просто поїхати до дитини».

Я зобов’язуюсь при кожному виклику з’являтися до слідства, надавати всі покази. Я дійсно не винна. Я взагалі не знала про це злочинне угруповання, — заявила вона.

Раніше суд також арештував іншу працівницю «бек-офісу» Лесю Устименко, повідомляє видання «Схеми».

Прокурор просив заарештувати Устименко з альтернативою застави у майже 10,3 млн гривень. Суд обрав їх запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 25 млн гривень.

Суд арештував Лесю Устименко, фото: «Схеми»

Джерело: «Цензор.НЕТ», «Схеми»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів