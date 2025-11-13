Суд арестовал еще одного фигуранта дела о коррупции в энергетике, фото: «Укринформ»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одній з фігуранток справи про корупцію в енергетиці Людмилі Зоріній.

Сторона обвинувачення просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в розмірі 15 млн 140 тис. грн, оскільки вважає, що Зоріна може впливати на свідків, а також спотворювати та знищувати докази.

ВАКС вирішив арештувати Зоріну до 8 січня 2026 року із можливістю застави в розмірі 12 млн грн.

За даними слідства, вона була працівницею так званого «бек-офісу».

Під час обшуків у неї виявили понад 105 тис. дол. та авто вартістю понад 1 млн грн.

Зазначається, що Зоріна звернулася до суду з проханням надати їй можливість не перебувати під арештом, а «просто поїхати до дитини».

Я зобов’язуюсь при кожному виклику з’являтися до слідства, надавати всі покази. Я дійсно не винна. Я взагалі не знала про це злочинне угруповання, — заявила вона.

Раніше суд також арештував іншу працівницю «бек-офісу» Лесю Устименко, повідомляє видання «Схеми».

Прокурор просив заарештувати Устименко з альтернативою застави у майже 10,3 млн гривень. Суд обрав їх запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 25 млн гривень.

