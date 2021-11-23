Снег. Фото: Хартия

https://racurs.ua/n163442-pervyy-sneg-v-jizni-uvideli-na-granice-polshi-i-belarusi-migranty-video.html

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Снег на границе Польши и Беларуси впервые в жизни увидели мигранты из Ирака. Во вторник, 23 ноября, замело пункт пропуска «Брузги» (с польской стороны «Кузница»).

В Ираке снег выпадал лишь дважды за 100 лет наблюдений. Об этом сообщает «Хартия'97».

Заметим, что в Ираке последний зарегистрированный снегопад в городе наблюдался в 2008 году, но он был кратковременным и снег не задержался на земле. Молодые и пожилые иракцы отмечают, что видят снег в Багдаде впервые.

По данным Иракского метеорологического центра, волна холодной погоды пришла из Европы. Снег также укрыл священный город Кербела, который привлекает паломников со всего мира. Снегопад чаще наблюдается в северной части Ирака, в южных и центральных районах страны — редкое явление.

По данным пограничной службы Польши, на польско-белорусской границе зафиксировали 174 попытки нелегального пересечения. Территорию пытались пересечь 50 агрессивно настроенных иностранцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусная болезнь COVID-19 привела к госпитализации около сотни мигрантов из логистического центра «Брузги» на белорусско-польской границе.

Источник: Хартия'97