24 ноября - день памяти святого Феодора Студита и День друзей

https://racurs.ua/n163479-24-noyabrya-den-pamyati-svyatogo-feodora-studita-i-den-druzey.html

Ракурс

24 ноября отмечают День друзей в США в честь автора книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. Православная церковь в этот день чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в VIII—IX вв. еках.

24 ноября — 328-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 37 дней.

День ангела 24 ноября

Именины сегодня отмечают: Викентий, Федор, Виктор, Евгений, Максим, Тимофей, Степан.

Церковный праздник 24 ноября

24 ноября Православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита — этот византийский монах и аскет жил в VIII—IX вв. еках и прославился просвещением и литературными трудами, в частности, был автором двух Катехизмов и уставов, регулировавших жизнь монахов. Также святой совершил много чудес (тушил пожары, отгонял диких зверей, исцелял болезни).

Народные приметы 24 ноября

Мокрый снег или ясная погода — до 4 декабря еще будут оттепели.

Теплая погода на Студита — к теплой зиме, и наоборот.

Солнце 24 ноября светит — к похолоданию.

Дождь 24 ноября — будут теплые дни до Введения.

Многие звезды на небе — к урожаю грибов и ягод.

Гуси вышли на лед — будет оттепель на Рождество.



Что нельзя делать

24 ноября не стоит организовывать свадьбу или свататься. Нельзя выбрасывать обломки разбитой посуды.

Для укрепления здоровья крестьяне заваривали чай с сушеной малиной, черникой и земляникой.