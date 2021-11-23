24 ноября — день памяти святого Феодора Студита и День друзейhttps://racurs.ua/n163479-24-noyabrya-den-pamyati-svyatogo-feodora-studita-i-den-druzey.htmlРакурс
24 ноября отмечают День друзей в США в честь автора книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. Православная церковь в этот день чтит
память византийского монаха Феодора Студита, жившего
24 ноября — 328-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 37 дней.
День ангела 24 ноября
Именины сегодня отмечают: Викентий, Федор, Виктор, Евгений, Максим, Тимофей, Степан.
Церковный праздник 24 ноября
24 ноября Православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита — этот византийский монах и аскет жил
Народные приметы 24 ноября
Мокрый снег или ясная погода — до 4 декабря еще будут оттепели.
Теплая погода на Студита — к теплой зиме, и наоборот.
Солнце 24 ноября светит — к похолоданию.
Дождь 24 ноября — будут теплые дни до Введения.
Многие звезды на небе — к урожаю грибов и ягод.
Гуси вышли на лед — будет оттепель на Рождество.
Что нельзя делать
24 ноября не стоит организовывать свадьбу или свататься. Нельзя выбрасывать обломки разбитой посуды.
Для укрепления здоровья крестьяне заваривали чай с сушеной малиной, черникой и земляникой.