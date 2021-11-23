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Ракурс
24 ноября - день памяти святого Феодора Студита и День друзей

24 ноября — день памяти святого Феодора Студита и День друзей

23 ноя 2021, 23:00
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24 ноября отмечают День друзей в США в честь автора книги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги. Православная церковь в этот день чтит память византийского монаха Феодора Студита, жившего в VIII—IX вв.еках.

24 ноября — 328-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 37 дней.

День ангела 24 ноября

Именины сегодня отмечают: Викентий, Федор, Виктор, Евгений, Максим, Тимофей, Степан.

Церковный праздник 24 ноября

24 ноября Православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита — этот византийский монах и аскет жил в VIII—IX вв.еках и прославился просвещением и литературными трудами, в частности, был автором двух Катехизмов и уставов, регулировавших жизнь монахов. Также святой совершил много чудес (тушил пожары, отгонял диких зверей, исцелял болезни).

Народные приметы 24 ноября

  • Мокрый снег или ясная погода — до 4 декабря еще будут оттепели.

  • Теплая погода на Студита — к теплой зиме, и наоборот.

  • Солнце 24 ноября светит — к похолоданию.

  • Дождь 24 ноября — будут теплые дни до Введения.

  • Многие звезды на небе — к урожаю грибов и ягод.

  • Гуси вышли на лед — будет оттепель на Рождество.


Что нельзя делать

24 ноября не стоит организовывать свадьбу или свататься. Нельзя выбрасывать обломки разбитой посуды.

Для укрепления здоровья крестьяне заваривали чай с сушеной малиной, черникой и земляникой.

Источник: Ракурс


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