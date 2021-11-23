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Температура в Европе. Карта: Gismeteo

-9 мороза и похолодание — погода на завтра (КАРТА)

23 ноя 2021, 17:29
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Погода в Украине 24 ноября будет преобладать холодная и солнечная, без осадков. На юге и востоке Украины температура будет достигать +7° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 24 ноября будет прохладной и солнечной. Ночью температура воздуха упадет до −1° мороза, а днем воздух прогреется до 2−4° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозная ночью и днем — градусы опустятся до 9° с отметкой минус.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет наблюдаться солнечная и относительно теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0- −2° мороза, а днем обещают 5−6° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в среду будут благоприятными для прогулок и солнечными. Столбики термометров ночью покажут от −1 до +1° тепла, а днем прогнозируют 3−5° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 24 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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