Температура в Европе. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/n163469-9-moroza-i-poholodanie-pogoda-na-zavtra-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 24 ноября будет преобладать холодная и солнечная, без осадков. На юге и востоке Украины температура будет достигать +7° выше нуля.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 24 ноября будет прохладной и солнечной. Ночью температура воздуха упадет до −1° мороза, а днем воздух прогреется до 2−4° выше нуля.

Погода в Харькове будет морозная ночью и днем — градусы опустятся до 9° с отметкой минус.

Погода в Одессе завтра будет наблюдаться солнечная и относительно теплая. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 0- −2° мороза, а днем обещают 5−6° выше нуля.

Погодные условия во Львове в среду будут благоприятными для прогулок и солнечными. Столбики термометров ночью покажут от −1 до +1° тепла, а днем прогнозируют 3−5° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 ноября прогнозируется спокойная — магнитных бурь не прогнозируют.

Источник: Gismeteo