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Ракурс
Температура в Європі. Карта: Gismeteo

-9 морозу і похолодання — погода на завтра (КАРТА)

23 лис 2021, 17:29
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Погода в Україні 24 листопада переважатиме прохолодна і сонячна, без опадів. На півдні та сході України температура сягатиме +7° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 24 листопада буде прохолодною і сонячною. Вночі температура повітря впаде до −1° морозу, а вдень повітря прогріється до 2−4° вище нуля.

Погода у Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозна вночі і вдень — градуси опустяться до 9° із позначкою мінус.

Погода у Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сонячна і відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−-2° морозу, а вдень обіцяють 5−6° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в середу будуть сприятливими для прогулянок і сонячними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до +1° тепла, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 24 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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