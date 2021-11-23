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Температура в Європі. Карта: Gismeteo
-9 морозу і похолодання — погода на завтра (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n163469-9-morozu-i-poholodannya-pogoda-na-zavtra-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 24 листопада переважатиме прохолодна і сонячна, без опадів. На півдні та сході України температура сягатиме +7° вище нуля.
Пориви вітру перебуватимуть в межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.
Погода в Києві 24 листопада буде прохолодною і сонячною. Вночі температура повітря впаде до −1° морозу, а вдень повітря прогріється до 2−4° вище нуля.
Погода в Харкові буде морозна вночі і вдень — градуси опустяться до 9° із позначкою мінус.
Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сонячна і відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−-2° морозу, а вдень обіцяють 5−6° вище нуля.
Погодні умови у Львові в середу будуть сприятливими для прогулянок і сонячними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до +1° тепла, а вдень обіцяють 3−5° тепла.
Геомагнітна обстановка в Україні 24 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.
Джерело: Gismeteo
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