Температура в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n163469-9-morozu-i-poholodannya-pogoda-na-zavtra-karta.html

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Погода в Україні 24 листопада переважатиме прохолодна і сонячна, без опадів. На півдні та сході України температура сягатиме +7° вище нуля.

Пориви вітру перебуватимуть в межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 24 листопада буде прохолодною і сонячною. Вночі температура повітря впаде до −1° морозу, а вдень повітря прогріється до 2−4° вище нуля.

Погода в Харкові буде морозна вночі і вдень — градуси опустяться до 9° із позначкою мінус.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься сонячна і відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 0−-2° морозу, а вдень обіцяють 5−6° вище нуля.

Погодні умови у Львові в середу будуть сприятливими для прогулянок і сонячними. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −1 до +1° тепла, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 листопада прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo